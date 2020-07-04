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КНДР не збирається відновлювати переговори зі США

КНДР не збирається відновлювати переговори зі США
14:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння. Про це повідомляє АР.

"Північна Корея підтвердила, що не планує найближчим часом відновлювати ядерні переговори зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон не відмовиться від так званої "ворожої" політики щодо Пхеньяна", - йдеться в повідомленні.

Напередодні колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив журналістам у Нью-Йорку, що Трамп може очікувати на ще один саміт із північнокорейським лідером Кім Чен Ином як "жовтневий сюрприз" напередодні президентських виборів у США.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який активно лобіював допомогу в організації переговорів, що застопорилися, між Вашингтоном і Пхеньяном, також висловив надію, що Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться перед виборами під час відеоконференції з європейськими лідерами.

Нагадаємо, Кім Чен Ин і Дональд Трамп зустрічалися тричі починаючи з 2018 року, розпочавши переговори про денуклеаризацію Пхеньяна. Але переговори зірвалися в ході другого саміту в лютому минулого року у В'єтнамі, коли американці відкинули вимоги Північної Кореї щодо ослаблення основних санкцій.

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Все по темі:

США, КНДР, переговорі.

Автор:

Телеграф
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