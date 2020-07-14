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ООН закликає Баку і Єреван припинити обстріли

ООН закликає Баку і Єреван припинити обстріли
10:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до Вірменії та Азербайджану із закликом припинити зіткнення і почати деескалацію конфлікту.

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар наполягає на негайному припиненні воєнних дій і закликає всі залучені сторони вжити заходів щодо деескалації ситуації, а також утримуватися від провокаційної риторики», - йдеться в заяві.

Глава всесвітньої організації також висловив повну підтримку діям співголів Мінської групи ОБСЄ щодо «врегулювання небезпечної ситуації і пошуку мирного вирішення тривалого нагірно-карабахського конфлікту».

Нагадаємо, 12 липня на кордоні Азербайджану і Вірменії спалахнули бої.

У заяві Міноборони Азербайджану говориться, що підрозділи збройних сил Вірменії намагалися захопити позиції Азербайджану на Товузському напрямку, обстрілявши території з артилерійських установок.

Азербайджан обстріляв позиції Вірменії у відповідь. В ході боїв четверо азербайджанських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро отримали поранення. При цьому про втрати зі свого боку Вірменія не повідомляє.

Азербайджансько-вірменський конфлікт: обстріли продовжуються, є жертви

Зі свого боку, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

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Все по темі:

Азербайджан, Генсек ООН, Стефан Дюжаррик, Вірменія.

Автор:

Телеграф
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