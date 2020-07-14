ООН закликає Баку і Єреван припинити обстріли

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до Вірменії та Азербайджану із закликом припинити зіткнення і почати деескалацію конфлікту.

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар наполягає на негайному припиненні воєнних дій і закликає всі залучені сторони вжити заходів щодо деескалації ситуації, а також утримуватися від провокаційної риторики», - йдеться в заяві.

Глава всесвітньої організації також висловив повну підтримку діям співголів Мінської групи ОБСЄ щодо «врегулювання небезпечної ситуації і пошуку мирного вирішення тривалого нагірно-карабахського конфлікту».

Нагадаємо, 12 липня на кордоні Азербайджану і Вірменії спалахнули бої.

У заяві Міноборони Азербайджану говориться, що підрозділи збройних сил Вірменії намагалися захопити позиції Азербайджану на Товузському напрямку, обстрілявши території з артилерійських установок.

Азербайджан обстріляв позиції Вірменії у відповідь. В ході боїв четверо азербайджанських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро отримали поранення. При цьому про втрати зі свого боку Вірменія не повідомляє.

Зі свого боку, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.