В Ізраїлі хочуть законодавчо заборонити "лікування" гомосексуалізму

В Ізраїлі у першому читанні ухвалили законопроєкт, який забороняє практику терапії гомосексуалізму психологічними методами.

Про це повідомляє BBC.

"Ізраїльські депутати зробили крок до законодавчої заборони практики терапії гомосексуалізму психологічними методами - ставши першою з країн Близького Сходу", - йдеться у повідомленні.

Ця законодавча норма стосується будь-якої форми лікування або психотерапії, що має на меті змінити сексуальну орієнтацію людини або гендерну ідентичність людини. Ця практика широко критикувалася в Ізраїлі з логічних, етичних та моральних міркувань.

Законопроєкт загрожує політичною кризою Ізраїлю, оскільки релігійно-орієнтовані партії незадоволені цією ініціативою. Втім, цей законопроєкт має пройти ще два читання у парламенті, перш ніж стати законом.