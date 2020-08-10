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В Індонезії вулкан Сінабунг викидає стовпи попелу висотою 5 кілометрів

В Індонезії вулкан Сінабунг викидає стовпи попелу висотою 5 кілометрів
14:56 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
У понеділок на острові Суматра в Індонезії сталося виверження вулкана Синабунг, в результаті якого в небо піднялися попіл і інші вулканічні матеріали на висоту 5000 метрів (16 400 футів). Це було друге виверження з суботи.

Центр вулканології і пом'якшення геологічних небезпек Індонезії повідомив, що в результаті виверження не було повідомлень про загиблих або поранених. Але в ньому йшлося про те, що люди повинні залишатися на відстані не менше 5 кілометрів (3,1 милі) від гирла кратера. Управління цивільної авіації заявило, що польоти в регіон все ще виконуються.

Під час його виверження у 2014 році загинуло 16 осіб, у 2016-му – семеро людей.

Гора Синабунг - один з більш ніж 120 діючих вулканів Індонезії, схильних до сейсмічної активності в Тихоокеанському «Вогненному кільці», вулканів і рухомих ліній розломів, що оточують океан. Гора Синабунг була бездіяльною протягом століть, поки в 2010 році знову не прокинулась. З тих пір вона активна, час від часу вивергаючись.

В результаті виверження в 2014 році загинуло 16 осіб, а семеро людей загинули в результаті виверження в 2016 році. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої будинки навколо діючого вулкана за останні кілька років.

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Индонезия, Суматра, Вулкан, Синабунг.

Автор:

Телеграф
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