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Вівторок, 18.08.2020
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Панд більше не буде: Китай буде дарувати вакцину від коронавірусу

Панд більше не буде: Китай буде дарувати вакцину від коронавірусу
18:37 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
КНР більше не буде дарувати дружнім країнам панд. Їх замінять вакцини від коронавірусу. Про це повідомляють в Forbes з посиланням на The Wall Street Journal.

Передбачається, що так Пекін хоче зміцнити своє геополітичне становище в гонці за першість. Вакцина допоможе Китаю поліпшити відносини з іншими країнами і дістати їх підтримку в протистоянні силам США в Південно-Китайському морі.

З шести препаратів, що розробляються в світі препаратів на Китай припадає три - всі вони проходять фінальні випробування. Нагадаємо, в ВООЗ заявили про збільшення частки молодих людей серед заражених у всьому світі, що викликає занепокоєння. Антитіла, готові боротися з COVID-19, протягом довгого часу зберігаються навіть у тих пацієнтів, у яких зараження пройшло в м'якій формі.

Раніше повідомлялося, що зі штамом нового коронавірусу D614G, який може виявитися набагато заразнішим за SARS CoV 2, стикається Південно-Східна Азія, хоча поки підтверджень цього припущення немає.

Також повідомлялося, що в Україні вже 94 тисяч випадків коронавірусу. Харківська область знову стала Антилідером за кількістю нових випадків за добу.

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Все по темі:

Китай, Вакцина, КНР, Панди.

Автор:

Телеграф
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