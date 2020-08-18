Панд більше не буде: Китай буде дарувати вакцину від коронавірусу

КНР більше не буде дарувати дружнім країнам панд. Їх замінять вакцини від коронавірусу. Про це повідомляють в Forbes з посиланням на The Wall Street Journal.

Передбачається, що так Пекін хоче зміцнити своє геополітичне становище в гонці за першість. Вакцина допоможе Китаю поліпшити відносини з іншими країнами і дістати їх підтримку в протистоянні силам США в Південно-Китайському морі.

З шести препаратів, що розробляються в світі препаратів на Китай припадає три - всі вони проходять фінальні випробування. Нагадаємо, в ВООЗ заявили про збільшення частки молодих людей серед заражених у всьому світі, що викликає занепокоєння. Антитіла, готові боротися з COVID-19, протягом довгого часу зберігаються навіть у тих пацієнтів, у яких зараження пройшло в м'якій формі.

Раніше повідомлялося, що зі штамом нового коронавірусу D614G, який може виявитися набагато заразнішим за SARS CoV 2, стикається Південно-Східна Азія, хоча поки підтверджень цього припущення немає.

Також повідомлялося, що в Україні вже 94 тисяч випадків коронавірусу. Харківська область знову стала Антилідером за кількістю нових випадків за добу.