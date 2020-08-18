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Вакцина від COVID-19: фінальна фаза стартувала в Пакистані

Вакцина від COVID-19: фінальна фаза стартувала в Пакистані
20:15 Вт, 18 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Остання стадія випробувань вакцини проти коронавірусу китайського виробництва почалася в Пакистані. Про це повідомили в пакистанському Націнституту охорони здоров'я.

У заяві інституту зазначається, що мова йде про першу в історії країни заключну стадію клінічного випробування будь-якої вакцини. Воно проводиться в декількох медичних установах в різних містах країни, в тому числі і в великій столичній лікарні The Indus Hospital.

Вакцина, яку тестують в Пакистані, розроблена китайською компанією CanSinoBio і пекінським Інститутом біотехнології.

Згідно зі статистичними даними, в Пакистані від ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, з початку епідемії померли понад 6 тис. осіб.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили про збільшення частки молодих людей серед заражених у всьому світі, що викликає занепокоєння. Антитіла, готові боротися з COVID-19, протягом довгого часу зберігаються навіть у тих пацієнтів, у яких зараження пройшло в м'якій формі.

Раніше повідомлялося, що зі штамом нового коронавірусу D614G, який може виявитися набагато заразнішим за SARS CoV 2, стикається Південно-Східна Азія, хоча поки підтверджень цього припущення немає.

Також повідомлялося, що в Україні вже 94 тисяч випадків коронавірусу. Харківська область знову стала антилідером за кількістю нових випадків за добу.

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Все по темі:

Пакистан, Китай, Вакцина, Коронавірус, Тестування.

Автор:

Телеграф
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