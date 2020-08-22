Неспокійна ніч: під час боїв на півночі Афганістану загинуло майже 20 осіб

Дев'ять проурядових ополченців були вбиті під час нападу талібів в північній афганській провінції Тахар.

"Невідома кількість талібів штурмувало контрольно-пропускний пункт місцевих ополченців в околицях району Ходжа Бахаводдін в п'ятницю ввечері", - сказав представник поліції провінції Халіл Асир, передає Сіньхуа.

В іншому зіткненні в північній провінції Сарі-Пул під час нападу було вбито десять бойовиків Талібану. 13 проафганскіх добровольців і два солдата урядових сил отримали поранення.

Сутички спалахнули, коли група бойовиків Талібану атакувала контрольно-пропускні пункти в селах Латабанд і Тайара Майдан в сузьма-Кале. Сили безпеки за підтримки афганських ВПС відповідним чином відреагували на напад, змусивши нападників відступити. Провінція довгий час була ареною запеклих зіткнень і боїв.

Після підписання мирної угоди між талібами і Сполученими Штатами в кінці лютого афганські лідери, в тому числі президент Мохаммад Ашраф Гані, часто вимагали від талібів припинити ескалацію насильства. Бойовики, однак, активізували атаки, часто влаштовуючи нападу і засідки проти сил безпеки.