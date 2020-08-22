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Авіакатастрофа PS752: Іран готовий виплатити компенсації

Авіакатастрофа PS752: Іран готовий виплатити компенсації
19:00 Сьогодні Телеграф
Іран готовий виплатити компенсацію за збиття українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ, про це повідомив в суботу офіційному агентству IRNA глава Організації цивільної авіації Ірану Тураджі Дехкани Зангене.

Зангене зробив відповідну заяву перед новим раундом переговорів між представниками авіації двох країн, який відбудеться в жовтні в Тегерані.

"Очевидно, що Іран прийняв на себе відповідальність за свою помилку, і тому країна готова до переговорів про виплату повної компенсації за те, що було зроблено", - сказав Зангене.

"Компенсації будуть виплачуватися відповідно до міжнародних законів і без дискримінації", - сказав він, додавши, що "це буде включати всі групи, які постраждали в результаті інциденту".

Пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" Boeing-737, що виконував рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ", зазнав аварії в районі Тегерана після кілька хвилин після зльоту. На борту знаходилося 176 чоловік, які всі загинули. Пізніше з'ясувалося, що лайнер був збитий іранською ракетою.

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Все по темі:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, PS752, Тегеран-Київ.

Автор:

Телеграф
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