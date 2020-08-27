Повінь в Афганістані забрала життя більше сотні людей (Фото, Відео)

Щонайменше 100 людей загинули в результаті сильної повені в провінції Парван. Сотні будинків були зруйновані.
Повінь завдала шкоди значної частини міста Чарикар, столиці провінції Парван.
Вахіда Шахкар, прес-секретар провінції Парван, заявила в середу, що число жертв може зрости.
Команди рятувальників продовжують працювати над пошуком людей, похованих під завалами зруйнованих будинків.
За словами Шахкара, локальне уряд не в силах впоратися з наслідками стихійного лиха і допомогти постраждалим сім'ям, тому вона закликала центральний уряд втрутитися.
Відзначається, що серед загиблих багато дітей.