Повінь в Афганістані забрала життя більше сотні людей (Фото, Відео)

Сильні повені на півночі і сході Афганістану забрали життя щонайменше 100 осіб.

Щонайменше 100 людей загинули в результаті сильної повені в провінції Парван. Сотні будинків були зруйновані.

Повінь завдала шкоди значної частини міста Чарикар, столиці провінції Парван.

Вахіда Шахкар, прес-секретар провінції Парван, заявила в середу, що число жертв може зрости.

Команди рятувальників продовжують працювати над пошуком людей, похованих під завалами зруйнованих будинків.

За словами Шахкара, локальне уряд не в силах впоратися з наслідками стихійного лиха і допомогти постраждалим сім'ям, тому вона закликала центральний уряд втрутитися.

Відзначається, що серед загиблих багато дітей.