Після рекордного терміну при владі прем'єр Японії збирається піти у відставку

У ЗМІ з'явилася інформація, що Сіндзо Абе, який очолює уряд Японії майже вісім років, сьогодні оголосить про відставку.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе йде з поста через погіршення стану здоров'я.

Про це повідомляє інформагентство Kyodo з посиланням на власні джерела в правлячій партії.

За інформацією агентства, очікується, що Абе зробить відповідну заяву на прес-конференції в найближчим часом. Як повідомляється, питання про стан здоров'я Абе піднімали час від часу після того, як він несподівано подав у відставку через погіршення своєї хронічної хвороби - виразкового коліту - в 2007 році.

Таким чином, 65-річний Абе, 57-й прем'єр Японії в 2006-2007 роках і діючий на другий термін з 26 грудня 2012-го, поб'є колишній рекорд тривалості перебування при владі на чотири дні. Абе також був наймолодшим державним лідером країни за всю її історію.

Його поява в політикумі не випадково: дід Абе по матері, Нобусуке Кісі, також очолював Японію в 1957-1960 роках, а батько, Абе Сінтаро, був главою МЗС в 1982-1986 роках. Нинішній прем'єр вивчав політологію в університеті Сейкейна, в кінці 1970-х навчався в університеті Південної Каліфорнії, після чого повернувся на батьківщину і працював в сталеливарної компанії.

Як пише New York Times, за час перебування при владі він керував відновленням Японії після руйнівного землетрусу, цунамі і ядерної катастрофи на Фукусімі, "в якійсь мірі відновив економічне здоров'я країни і заручився прихильністю непередбачуваного американського президента Дональда Трампа".

При цьому Абе не зміг переглянути пацифіста конституцію країни, встановлену після Другої світової війни американським окупаційним режимом, забезпечити повернення оспорюваних Курильських островів і встановити мир з Росією.