Скачать
Вівторок, 08.09.2020

У Китаї відкрили найдовший у світі підвісний скляний міст (Відео)

У Китаї в провінції Гуандун через річку Ляньцзян відкрили підвісний скляний міст завдовжки 526 метрів - він став найдовшим мостом зі скла в світі. Одночасно на ньому можуть прогулюватися до 500 осіб, повідомляє Outlook India. Міст був побудований на висоті 201 метр, з нього відкривається прекрасний вид на околиці і саму річку - її видно через скло, товщина якого становить близько 4,5 см. Огородження моста виконані з нержавіючої сталі. Будівництво нової пам'ятки Китаю було завершено ще на початку цього року, але для відвідувань його відкрили лише у вересні.
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по темі:

14:20 Сьогодні Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся