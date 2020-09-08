У Китаї відкрили найдовший у світі підвісний скляний міст (Відео)

У Китаї в провінції Гуандун через річку Ляньцзян відкрили підвісний скляний міст завдовжки 526 метрів - він став найдовшим мостом зі скла в світі. Одночасно на ньому можуть прогулюватися до 500 осіб, повідомляє Outlook India. Міст був побудований на висоті 201 метр, з нього відкривається прекрасний вид на околиці і саму річку - її видно через скло, товщина якого становить близько 4,5 см. Огородження моста виконані з нержавіючої сталі. Будівництво нової пам'ятки Китаю було завершено ще на початку цього року, але для відвідувань його відкрили лише у вересні.