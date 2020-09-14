Кім Чен Ин помітно схуд

Керівник КНДР Кім Чен Ин схуд і виглядає втомленим.

У мережі з'явилося свіже фото глави Північної Кореї Кім Чен Ина. На фото помітно, що лідер КНДР помітно схуд, в порівнянні з попередніми фото, у нього відсутня друге підборіддя.

Слід зазначити, що навесні цього року в ЗМІ з'явилася інформація про зникнення північнокорейського глави з публічного простору. Журналісти заявляли про критичний стан Кім Чен Ина. Зокрема, повідомлялося, що північнокорейський диктатор протягом декількох місяців знаходився в комі.

Висувалася версія, що він нібито помер від ускладнень після перенесеної операції на серці. Інші ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР "відновлювався після процедури на віллі за межами Пхеньяна".