Стало відомо, хто стане новим прем'єр-міністром Японії

Новим главою правлячої Ліберально-демократичної партії Японії став Есіхіде Суга.

Як повідомляє ВВС, таке рішення було прийнято шляхом внутрішньопартійного голосування.

У нинішній адміністрації 71-річний Суга займає посаду головного секретаря Кабінету міністрів.

Очікується, що 16 вересня його оберуть новим прем'єр-міністром Японії.

На посту глави партії Суга змінив Сіндзо Абе, який оголосив про свою відставку в кінці серпня.

Нагадаємо, 28 серпня Сіндзо Абе заявив, що хоче піти у відставку через погіршення стану здоров'я. У нього загострився виразковий коліт, через який йому довелося покинути пост прем'єра в 2007 році.

При цьому Абе повідомив правлячій коаліції в складі ЛДП і партії Комейто, що не збирається призначати тимчасово виконуючого обов'язки прем'єра, а планує перебувати на посаді, поки не буде обраний кандидат йому на заміну.