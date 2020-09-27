Скачать
Неділя, 27.09.2020
Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду
Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду
Помилка Куртуа і феноменальна розв'язка: огляд матчу Бетіс - Реал (Відео)
Помилка Куртуа і феноменальна розв'язка: огляд матчу Бетіс - Реал (Відео)
Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Між Азербайджаном і Вірменією поновилися запеклі бої: що про це відомо

Між Азербайджаном і Вірменією поновилися запеклі бої: що про це відомо
12:10 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
На кордоні Азербайджану і Вірменії знову відновилися бойові дії.

Сторони звинувачують одна одну в атаці: МЗС Вірменії звинуватив в цьому Баку, а Міноборони Азербайджану заявляє, що атаку почав Єреван.

Обидві сторони вже зазнали втрат, особливо запеклі бої йдуть в районі Нагірного Карабаху, який кожна зі сторін вважає своєю територією.

Під артилерійським ударом опинилася столиця Карабаху - Степанакерт.

За даними Вірменії, Азербайджан нібито завдав ракетних ударів по мирних населених пунктів. У Міноборони Азербайджану свідчать про протилежне - ВС Вірменії нібито інтенсивно обстріляли азербайджанські прикордонні населені пункти: "В результаті обстрілу серед мирного населення є вбиті і поранені".

Також Баку заявляє про початок "контрнаступної операції по всьому фронту": "Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів артилерії, авіації і безпілотників, виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку ЗС Вірменії <...> знищують їх". Повідомляється про 12 знищених ЗРК Вірменії і збитий бойовий вертоліт Азербайджану.

Єреван заявляє про втрати Азербайджану "в живій силі і техніці, зокрема, три підбиті танки".

Міноборони Азербайджану спростувало повідомлення про двох збитих гелікопетрів, трьох танків і трьох безпілотників ВС на лінії зіткнення.

Омбудсмен Карабаху заявив про загибель жінки і дитини в результаті обстрілу на лінії зіткнення.

Нагірний Карабах - регіон в Закавказзі, де відбувається озброєний конфлікт між азербайджанцями і вірменами. На початку 90-х ця конфронтація призвела до масштабних військових дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

Невизнана "Нагірно-Карабахська республіка" знаходиться на південному заході Азербайджану: офіційний Баку вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан, Вірменія і "НКР" домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Азербайджан, Обстріли, Вірменія, Нагірний Карабах, Військові дії.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Між Азербайджаном і Вірменією поновилися запеклі бої: що про це відомо
02 Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
03 Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду
04 Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити
05 Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зізнався, що двигуни відмовляють: мама загиблого пілота Ан-26 розповіла про розмову з сином
Зізнався, що двигуни відмовляють: мама загиблого пілота Ан-26 розповіла про розмову з сином
Міністр оборони назвав попередню причину карастрофи Ан-26 під Чугуєвим
Міністр оборони назвав попередню причину карастрофи Ан-26 під Чугуєвим
Один курсантів, що вистрибув з літака помер в лікарні
Один курсантів, що вистрибув з літака помер в лікарні
Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає
Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся