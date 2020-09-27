Між Азербайджаном і Вірменією поновилися запеклі бої: що про це відомо

На кордоні Азербайджану і Вірменії знову відновилися бойові дії.

Сторони звинувачують одна одну в атаці: МЗС Вірменії звинуватив в цьому Баку, а Міноборони Азербайджану заявляє, що атаку почав Єреван.

Обидві сторони вже зазнали втрат, особливо запеклі бої йдуть в районі Нагірного Карабаху, який кожна зі сторін вважає своєю територією.

Під артилерійським ударом опинилася столиця Карабаху - Степанакерт.

За даними Вірменії, Азербайджан нібито завдав ракетних ударів по мирних населених пунктів. У Міноборони Азербайджану свідчать про протилежне - ВС Вірменії нібито інтенсивно обстріляли азербайджанські прикордонні населені пункти: "В результаті обстрілу серед мирного населення є вбиті і поранені".

Також Баку заявляє про початок "контрнаступної операції по всьому фронту": "Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів артилерії, авіації і безпілотників, виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку ЗС Вірменії <...> знищують їх". Повідомляється про 12 знищених ЗРК Вірменії і збитий бойовий вертоліт Азербайджану.

Єреван заявляє про втрати Азербайджану "в живій силі і техніці, зокрема, три підбиті танки".

Міноборони Азербайджану спростувало повідомлення про двох збитих гелікопетрів, трьох танків і трьох безпілотників ВС на лінії зіткнення.

Омбудсмен Карабаху заявив про загибель жінки і дитини в результаті обстрілу на лінії зіткнення.

Нагірний Карабах - регіон в Закавказзі, де відбувається озброєний конфлікт між азербайджанцями і вірменами. На початку 90-х ця конфронтація призвела до масштабних військових дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

Невизнана "Нагірно-Карабахська республіка" знаходиться на південному заході Азербайджану: офіційний Баку вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан, Вірменія і "НКР" домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.