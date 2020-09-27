Нова війна в Нагірному Карабаху: головне

Вранці 27 вересня 2020 на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Сторони обвинувачують одне одного в початку обстрілів. Уже є перші загиблі і поранені серед цивільного населення.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".

12:20 В Міноборони Азербайджану заявляють, що "на всій протяжності фронту йдуть запеклі бої". Азербайджанські військові "завдають ударів по командних пунктах противника, знищуючи його велика кількість бойової техніки і військові об'єкти".

12:15 У Вірменії оголосили військовий стан і загальну мобілізацію.

"Рішенням уряду в Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. Рішення вступає в силу з моменту публікації. Прошу особовий склад військ з'явитися в свої районні військові комісаріати", - написав прем'єр-міністр Нікол Пашинян в Facebook.

12:13 Міноборони Вірменії опублікувало відео знищення азербайджанських танків.

Пізніше з'явилося ще одне відео, де підрозділи Армії оборони Арцаха знищили ще 2 танка Т-72 "Аслан".

10:30 Туреччина вже заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією.

"Ми рішуче засуджуємо напад Вірменії на Азербайджан. Вірменія порушила перемир'я, напавши на цивільні поселення і ще раз продемонструвавши, що виступає проти миру і стабільності. Міжнародне співтовариство має негайно припинити ці небезпечні провокації", - заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в Twitter.

10:20 На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії. МЗС Вірменії звинуватив в цьому Баку, а Міноборони Азербайджану заявляє, що атаку почав Єреван.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху почався кілька десятиліть тому. Регіон, в якому проживало багато вірмен, в радянські часи входив до складу Азербайджанської РСР.

В кінці 1980-х провірменскі сили за підтримки Єревану взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

У 1991-1994 роках в регіоні тривав кривавий конфлікт, який закінчився підписанням протоколу про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, вважаючи, що територію окупувала Вірменія.

Час від часу на карабаському фронті відбуваються збройні інциденти, останній з них трапився навесні 2016 році. Тоді в триденній битві із застосуванням танків і авіації загинуло щонайменше 33 осіб, понад 200 були поранені. Однак в липні 2020 року зіткнення почалися на іншому напрямку.