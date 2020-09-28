Азербайджан знищує вірменські танки в Карабасі: опубліковано нове відео

Міноборони Азербайджану показало нове відео знищення танків Вірменії.

У Нагірному Карабаху триває військове протистояння між Вірменією та Азербайджаном. Вірменська сторона заявляє про 200 убитих.

У свою чергу Міноборони Азербайджану оцінило втрати Вірменії в 550 убитих. В Єревані це заперечують. У Нагірному Карабаху заявили про 31 загиблого в результаті загострення.

Оборонне відомство Азербайджану опублікувало нове відео знищення танків Вірменії.

Зокрема, на представлених кадрах, можна спостерігати попадання в танки. Доля екіпажів бойових машин не уточнюється.

Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабасі.

Через кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і військовий стан. Багато зарубіжних країни, в тому числі Україна, і міжнародні організації закликали до припинення конфлікту.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".