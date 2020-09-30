Нова війна в Нагірному Карабасі: головне

Вранці 27 вересня 2020 на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Вірменія оголосила військовий стан, а в Азербайджані оголошено часткову мобілізацію. В результаті взаємних обстрілів загинули сотні людей.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".

9:03 Воюючі сторони категорично відмовляються від переговорів про вирішення конфлікту.

"Вірменський прем'єр-міністр публічно заявляє, що Карабах - це Вірменія, і крапка. У такому випадку про який переговорному процесі може йти мова?", - заявив Алієв.

"Що стосується конкретних переговорів, для них потрібно мати відповідну атмосферу. Дуже важко говорити про переговори, коли йдуть військові дії. Перш за все потрібно зупинити насильство. Азербайджан повинен прийняти формулу, що у карабахської проблеми немає військового вирішення", - сказав Пашинян.

29 вересня

19:48 Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян знову зателефонував Путіну, щоб обговорити ситуацію в Нагірному Карабасі.

18:18 Вірменія заявила, що турецький винищувач F-16 збив Су-25. Пілот загинув. Анкара це заперечує.

15:40 В Туреччині заявили про готовність підтримати Азербайджан "на полі бою".

11:55 Влада Вірменії звинуватили Азербайджан на початку нового наступу сьогодні рано вранці. У зв'язку з цим Єреван вирішив застосувати ударні установки руйнівною сили.

Оборонне відомство Вірменії показало нове відео боїв в Нагірному Карабасі.

08:40 В мережі з'явилося відео танкового бою в невизнаній республіці Нагірний Карабах.

Прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявив, що противник наткнувся на запеклий опір танкових і протитанкових підрозділів вірменських Збройних сил і втратив 10 одиниць бронетехніки.

8:15 Військовий експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату.

07:20 У зв'язку з мобілізацією в Вірменії заборонили виїзд з країни чоловіків у віці від 18 до 55 років без дозволу територіальних військових комісаріатів.

07:00 Українські посольство в Вірменії закликає українців утриматися від поїздок в цю країну. А тих, хто вже там, просить не відвідувати Нагірний Карабах.

28 вересня

14:47 Президент Туреччини Ердоган виступив з жорсткою заявою, закликавши "покінчити з окупацією Вірменією території Азербайджану".

14:00 Оборонне відомство Азербайджану опублікувало нове відео знищення танків Вірменії.

13:15 В Міноборони Азербайджану заявили, що їхні військові зайняли ряд стратегічно важливих висот в районі села Талиш в Карабасі.

13:00 Вірменія звинувачує Туреччину в допомозі Азербайджану. Кремль заявив, що черговий виток війни в регіоні - спроба створити проблеми для ... Росії. Раптово. При цьому, Кремль знаходиться в постійному контакті з Туреччиною.

10:30 Посол Вірменії в РФ заявив журналістам, що Єреван не збирається звертатися в ОДКБ за сприянням у зв'язку із загостренням в Нагірному Карабасі.

Крім того, Вірменія поки не бачить необхідності в зовнішньому військовому втручанні в Карабасі, звернень до Москви не було.

10:15 Міноборони Азербайджану публікує відео сьогоднішньої бойової операції в Нагірному Карабасі.

9:20 Генпрокуратура Азербайджану повідомляє, що за добу число мирних громадян, поранених в результаті загострення ситуації в Карабасі, збільшилася до 26.

8:53 Азербайджан заявляє про знищення десятків одиниць техніки, а також ліквідації командира десантно-штурмового батальйону Вірменії, підполковника Лерніка Бабаяна. Єреван в свою чергу заявляє про знищення десятків танків і БМП противника, а також безпілотників. Кремлівська пропаганда стверджує, що БПЛО надійшли Азербайджану з Туреччини, проте жодного підтвердження того немає.

7:00 США засудили ескалацію військового конфлікту в Нагірному Карабасі і застерігають зовнішні сили від втручання в ситуацію.

6:30 ЗМІ, пов'язані з Кремлем і Нагірним Карабахом заявили про повномасштабний наступ Азербайджану.

6:00 В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході бойових дій в Нагірному Карабаху було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії. Втрати серед військовослужбовців в Баку не уточнили.

27 вересня

22:53 Ескалація насильства може бути частиною плану Кремля щодо усунення чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, вважає історик Андрій Зубов.

20:54 МАУ скасувала рейси в Єреван. Рейси до Баку повинні були відновитися з 4 жовтня. Рішення про польоти в столицю Азербайджану буде прийматися окремо.

20:41 З 28 вересня Азербайджан вводить частково військовий стан і комендантську годину. Офіційно повідомляється, що в результаті артобстрілу загинули 5 осіб, 19 отримали поранення.

19:00 Глава уряду Вірменії обговорив загострилася ситуацію з Путіним.

18:41 Цікаві роздуми політолога і історика про те, яку позицію повинна зайняти Україна щодо конфлікту навколо Карабаху.

18:40 Шестеро вірменських військових загинули під час зіткнень в Нагірному Карабасі, понад 100 - поранені.

18:08 Ще одне відео удару по позиціях Вірменії.

17:56 Поки Азербайджан планує повне повернення Нагірного Карабаху, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заговорив про можливе визнання незалежності Арцаха.

16:14 Генпрокуратура Азербаджана повідомляє, що після обстрілу в лікарні Нагірного Карабаху потрапили 14 мирних жителів. Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Пашинян погрожує, що "війна може вийти за межі регіону і мати більш широкі масштаби". Він проти залучення Туреччини в конфлікт.

15:30 Міноборони Азербайджану показало на відео кадри поразки позицій ВС Вірменії.

13:54 Міноборони Азербайджану заявляє, що військовим вдалося зайняти сім сіл на території Нагірного Карабаху. У свою чергу головне військове відомство Вірменії говорить про знищення 4 вертольотів, 15 вертольотів і 10 танків противника.

13:46 З'явилася реакція МЗС України.

12:20 В Міноборони Азербайджану заявляють, що "на всій протяжності фронту йдуть запеклі бої". Азербайджанські військові "завдають ударів по командних пунктах противника, знищуючи його бойову техніку і військові об'єкти".

12:15 У Вірменії оголосили військовий стан і загальну мобілізацію.

"Рішенням уряду в Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. Рішення вступає в силу з моменту публікації. Прошу особовий склад військ з'явитися в свої районні військові комісаріати", - написав прем'єр-міністр Нікол Пашинян в Facebook.

12:13 Міноборони Вірменії опублікувало відео знищення азербайджанських танків.

Пізніше з'явилося ще одне відео, де підрозділи Армії оборони Арцаха знищили ще 2 танка Т-72 "Аслан".

10:30 Туреччина вже заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією.

"Ми рішуче засуджуємо напад Вірменії на Азербайджан. Вірменія порушила перемир'я, напавши на цивільне населення і ще раз продемонструвавши, що виступає проти миру і стабільності. Міжнародне співтовариство має негайно припинити ці небезпечні провокації", - заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в Twitter.

10:20 На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії. МЗС Вірменії звинуватив в цьому Баку, а Міноборони Азербайджану заявляє, що атаку почав Єреван.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху почався кілька десятиліть тому. Регіон, в якому проживало багато вірмен, в радянські часи входив до складу Азербайджанської РСР.

В кінці 1980-х провірменскі сили за підтримки Єревану взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

У 1991-1994 роках в регіоні тривав кривавий конфлікт, який закінчився підписанням протоколу про припинення вогню. Нагорний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, вважаючи, що територію окупувала Вірменія.

Час від часу на карабаському фронті відбуваються збройні інциденти, останній з них трапився навесні 2016 році. Тоді в триденній битві із застосуванням танків і авіації загинуло щонайменше 33 осіб, понад 200 були поранені. Однак в липні 2020 року зіткнення почалися на іншому направлені.