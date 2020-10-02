З'явилось докладне порівняння військової могутності Вірменії та Азербайджану

Скільки техніки і солдат у країн, що воюють за Нагірний Карабах.

Багаторічний конфлікт Вірменії та Азербайджану через Нагірний Карабах 27 вересня перейшов в гарячу фазу. Воюючі сторони щодня обмінюються ударами і повідомляють про численні втрати противника. Але точної інформації про втрати практично немає.

На сайті Aljazeera з'явилося порівняння військового потенціалу Азербайджану і Вірменії. Судячи з представленої інформації, Азербайджан істотно перевершує противника і за кількістю солдатів, і за наявністю військової техніки.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що ситуація в Нагірному Карабасі - це не війна між Вірменією і Азербайджаном, а війна між Туреччиною і Росією. І розв'язала її саме Анкара.

У свою чергу головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов представив докладний аналіз військових дій в Нагірному Карабасі і спрогнозував, як буде розвиватися ситуація найближчим часом.