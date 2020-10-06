Смерть першого протестувальника і анулювання результатів виборів: що відбувається в Киргизстані 6 жовтня

Після нічних протестів в Киргизстані є перша жертва.

Протести в Киргизстані почалися в понеділок, 5 жовтня після оголошення попередніх підсумків парламентських виборів, в яких більшість голосів отримали провладні партії. Ряд відомих опозиційних партій заявили про грубі порушення в ході виборів, у тому числі про масовий підкуп голосів виборців і використання адміністративного ресурсу.

Вночі протестувальники увірвалися в будівлю парламенту і підпалили його. Колишнього спікера парламенту Адахана Мадумарова захопили і вели через натовп. Почали звільняти політв'язнів.

З СІЗО випустили політика Садиров Жапарова і колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

У Бішкеку біля будівлі СІЗО-1 зібралися прихильники колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Вони мають намір звільнити з в'язниць усіх обвинувачених у справі про кой-ташскіх події 7-8 серпня 2019 року.

Підсумки парламентських виборів анульовані, але дата нового голосування поки не призначена. Про це заявив колишній міністр юстиції Киргизстану і кандидат в депутати від партії "Бір Бол" Алмамбета Шикмаматов. Зараз він зайняв посаду виконуючого обов'язки генерального прокурора. Шикмаматов також обіцяв заарештувати всіх причетних до масштабних фальсифікацій під час парламентських виборів.

На ранок 6 жовтня за все в організації охорони здоров'я надійшли по лінії швидкої допомоги і самозверненням 590 постраждалих, з них 439 постраждалих після надання першої медичної допомоги отпраавлени на амбулаторне лікування. 150 постраждалих з різними травмами госпіталізовані, з них 13 постраждалих знаходяться в реанімації. 1 потерпілий помер.

Нагадаємо, під час протестів в Киргизстані демонстранти увірвалися в будівлю парламенту (Відео).