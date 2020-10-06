Протести в Киргизстані: в Бішкеку горить "Білий дім" (Відео)

У столиці Киргизстану Бішкеку горить будівля парламенту. Це сталося через кілька годин після того, як його захопили протестувальники.

Кадри палаючої будівлі з'явилися в соціальних мережах.

Пожар в здании Жогорку Кенеша #Бишкек, сейчас pic.twitter.com/sajKzvPh2K — Улан Джумаков (@UlanDzhumakov) October 6, 2020

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори.

Після того, як були оголошені попередні результати, згідно з якими тільки 4 партії подолали 7% бар'єр, в країні спалахнули протести.

Вночі 6 жовтня протестувальники увірвалися в будівлю парламенту і протаранили вантажівками ворота будівлі Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) країни.

Після цього вони звільнили з СІЗО колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.

Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева pic.twitter.com/4usmET4bvq — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) October 6, 2020

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я країни за станом на 00:00 за місцевим часом (21:00 понеділка за Києвом), налічувалося більше сотні постраждалих, інформації про загиблих не надходило.