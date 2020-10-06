Протести в Киргизстані: в Бішкеку горить "Білий дім" (Відео)

Кадри палаючої будівлі з'явилися в соціальних мережах.
Пожар в здании Жогорку Кенеша #Бишкек, сейчас pic.twitter.com/sajKzvPh2K
— Улан Джумаков (@UlanDzhumakov) October 6, 2020
Як повідомлялося раніше, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори.
Після того, як були оголошені попередні результати, згідно з якими тільки 4 партії подолали 7% бар'єр, в країні спалахнули протести.
Вночі 6 жовтня протестувальники увірвалися в будівлю парламенту і протаранили вантажівками ворота будівлі Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) країни.
Після цього вони звільнили з СІЗО колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.
Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева pic.twitter.com/4usmET4bvq
— Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) October 6, 2020
Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я країни за станом на 00:00 за місцевим часом (21:00 понеділка за Києвом), налічувалося більше сотні постраждалих, інформації про загиблих не надходило.