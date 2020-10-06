Протести в Киргизстані: демонстранти увірвалися в будівлю парламенту (Відео)

Під час зіткнень на протестах в Киргизстані більше сотні людей отримали поранення, загиблих немає.

"За оперативними даними станом на 00:00 в Бішкекський науково-дослідний центр травматології та ортопедії надійшло 65 постраждалих, з них 40 - представники силових структур. Двоє громадян з переломами госпіталізовано до відділення реанімації, стан лікарями оцінюється як важкий", - пише "Інтерфакс" , посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я Киргизстану.

Відео розгону протестувальників у столиці Киргизстану pic.twitter.com/UV7kRU7Xo1 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 5, 2020

Партія "Бірімдік", яка згідно з попередніми даними перемагає на виборах вже заявила про готовність піти на повторні вибори.

"Політична партія" Бірімдік "готова піти на повторні вибори депутатів Жогорку Кенеша (парламенту Киргизстану, - ред.) В разі їх оголошення." Бірімдік "закликає до цього і всі інші партії, які подолали 7% бар'єр", - сказано в заяві політсили в Фейсбук.

Тим часом, протестуючі захопили будівлю парламенту і адміністрації президента.

"Число учасників акції становить близько 3-5 тис. Чоловік, яким, незважаючи на чиниться міліцією опір, вдалося увійти в об'єкт, що охороняється", - пише Інтерфакс.

#Кыргызстан. В Бишкеке протестующие против итогов выборов прорвались в здание парламента, где также находится администрация президента, и захватили его. Сообщают, что чиновники массово бегут из #Бишкека pic.twitter.com/A1e0TFgP1N — Kavkaz Center (@newkc14) October 5, 2020

Також повідомляється, що демонстранти протаранили вантажівками ворота будівлі Держкомітету національної безпеки (ДКНБ) країни і увірвалися на територію.

4 жовтня в країні пройшли парламентські вибори.

Прохідний бар'єр подолали лише чотири партії. Представники політсил, які не змогли пройти в парламент, заявили про підтасовування результатів і застосуванні адмінресурсу.

5 жовтня в Киргизстані почалися протести, які швидко переросли в зіткнення з правоохоронцями.