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Китайці роздають кредити по всьому світу, перетворюючи цілі країни в колонії

Китайці роздають кредити по всьому світу, перетворюючи цілі країни в колонії
Оновлено 11:57 Сьогодні Телеграф

Політика кредитування інших країн дає Китаю величезний вплив у всьому світі. Держави, що потрапили в боргову яму КНР, розплачуються своїми природними ресурсами і незалежністю. Яка ж кінцева мета Піднебесної?

Своїм розумінням ситуації ділиться експерт, Дік Боув, в програмі "Ранок з Марією" на каналі FOX Business, переклад якої наводить "Телеграф".

Головний спеціаліст з питань фінансової стратегії компанії "Odeon Capital Group" Дік Боув стверджує, що Китай надав кредити вже 140 країнам, і ця система кредитування інших країн в результаті дає КНР вплив і ресурси.

Експерт заявив, що близько семи-восьми років тому Китай і Росія уклали угоду, щоб знищити долар. І це був не простий набір ідей - все говорить про те, що це була добре продумана операція. Наприклад, як зауважив Дік Боув, Китай і Росія зараз є двома найбільшими золотодобувачами в світі.

Вони витрачають час на те, що дають позики по всьому світу. Китай зараз позичив гроші 140 країнам, і в якості відсотків він отримає назад велику суму.

Експерт повідомив, що в Африці є крихітна країна під назвою Джибуті, в якій розташована база ВПС США вартістю в мільярд доларів. Китай надав в борг цій маленькій країні з чисельністю населення менше мільйона осіб, понад 100% ВВП. В результаті Китай отримав в Джибуті військову базу, розташовану недалеко від американської. При цьому американці можуть потрапити на свою базу тільки через контрольований Китаєм порт.

"Країна Еквадор загалом отримала від китайців близько 11 мільярдів доларів в кредит", - продовжив Дік Боув, - "Що за це отримують китайці? Дев'яносто відсотків видобутої в Еквадорі нафти йде в Китай".

За словами стратега, ситуація ускладнюється тим, що якщо Еквадор не проведе платіж вчасно, Китай має право забрати у боржника будь-які природні ресурси і залишити їх собі. Так що Еквадор, по суті, став китайської колонією.

Таким чином, підсумував експерт, в основному завдяки використанню своєї фінансової системи за допомогою надання цих кредитів - а за оцінками Інституту Катона, 6% світового ВВП в даний час направлено на виплату Китаю його боргу - Піднебесна отримує величезну владу над країнами по всьому світу.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Китай, Экономика, КНР, Политика, Кредити, Борги.
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