Кім Чен Ин помітно схуд: чи пов'язано це з проблемами зі здоров'ям?

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин виглядав помітно стрункішим під час свого першого за місяць публічного виступу. Чи викликано його схуднення проблемами зі здоров'ям або було свідомим рішенням скинути вагу?

Інтернет-видання The Guardian публікує статтю про здоров'я керівника Північної Кореї, з перекладом якої пропонує ознайомитися "Телеграф".

Нещодавно фотознімки лідера Північної Кореї Кім Чен Ина продемонстрували, що він схуд, викликавши, таким чином, масу чуток про його здоров'я.

За повідомленням південнокорейського інформаційного агентства "Yonhap", Кім виглядав стрункіше на фотографіях, опублікованих державними ЗМІ минулої суботи. Відомо, що його масивна постать стала предметом інтересу громадськості майже десять років тому, коли він став лідером країни.

Видання "NK News", яке проаналізувало знімки північнокорейського лідера, який виступає на засіданні Політбюро правлячої партії в кінці минулого тижня - його першому публічному виступі за місяць - повідомило, що він, схоже, втратив "значну частину ваги".

У вівторок веб-сайт в Сеулі опублікував збільшені фотографії, з яких видно, що Кім, якому приблизно 37 років, затягнув ремінець на своєму улюбленому годиннику, ціна якого 12 тис доларів.

На фото видно, що його ліве зап'ястя значно тонше, ніж на аналогічних знімках, зроблених в листопаді 2020 року і березні цього року.

Кім є завзятим курцем і бореться з недугами, викликаними його вагою і способом життя. Відомо, що його батько, Кім Чен Ір, помер від серцевого нападу в грудні 2011 року.

Як, повідомляє "NK News", національна розвідувальна служба Південної Кореї оприлюднила інформацію про те, що в минулому році, Кім важив 140 кг і додавав в середньому 6-7 кг в рік з моменту приходу до влади в кінці 2011 року.

З цього правда не ясно, чи змінилася зовнішність Кіма в результаті хвороби або це було свідоме рішення схуднути.

Один з аналітиків заявив "NK News", що лідер КНДР, можливо, вирішив схуднути, щоб поліпшити своє становище всередині країни. Адже відомо, що Північна Корея бореться з нестачею продовольства і економічною кризою, викликаною різким падінням торгівлі з Китаєм через пандемію коронавірусу, серією стихійних лих і міжнародними санкціями, введеними у відповідь на програми з розвитку ядерних і балістичних ракет.

Здоров'я Кіма - часте джерело припущень. У 2014 році він зник з очей майже на шість тижнів, перш ніж знову з'явився з тростиною. Кілька днів по тому розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило, що йому зробили операцію з видалення кісти на щиколотці.

Тритижнева відсутність північнокорейського лідера навесні 2020 року викликала чутки про те, що він серйозно захворів після операції на серці, а в деяких повідомленнях вважалося, що він помер. Тоді багато хто припускав, що його місце займе його сестра, Кім Е Чжон, яка всі ці роки була поруч з братом, а в жовтні 2014 року фактично взяла на себе управління державою під час тривалої хвороби Кім Чен Ина. У 2017 році Кім Е Чжон увійшла у склад північнокорейського Політбюро, ставши лише другою жінкою в історії країни, якій вдалося подібне.

Коли ж Кім Чен Ин знову з'явився на публіці, виникла більш правдоподібна версія його відсутності. Він разом з родиною ізолювався на час пандемії коронавірусу.

У той же час, Північна Корея продовжує наполягати на тому, що вона не виявила жодного випадку коронавірусу після закриття своїх кордонів з Китаєм і Росією і припинення авіаперельотів.