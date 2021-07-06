Чому молодь в Китаї не прагне наполегливо працювати?

Успіхи Китаю в розвитку своєї економіки мимоволі створюють у свідомості спостерігачів образ працелюбного енергійного китайця, який працює зі сходу сонця і до втрати сил. Однак на практиці багато жителів Піднебесної все частіше вибирають більш спокійний і розмірений спосіб життя.

Стаття на медіа-сайті "The Guardian" розповідає про рух, що набирає популярність в Китаї в останні роки. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися зі своїм перекладом.

Новий рух часто називають китайською "tangping" (буквальний переклад "лежати рівно"), що означає ухилення від важкої роботи заради спокійного життя.

З огляду на специфіку Китаю і її правлячої партії, виникає питання, як Комуністична партія сприймає появу цієї контркультури?

Відомо, що з давніх часів молодь схильна до бунту в тій чи іншій формі. Молоді люди часто кидають навчання, відкидають гонку за визнанням на роботі, що вимагає піддавати себе постійного стресу. Вони називають це життям з низьким рівнем бажань, і таке життя стає все більш популярним останнім часом.

Припускають, що поштовх розвитку цього руху дала людина на ім'я Луо Хуачжун, яка кинула роботу на фабриці в провінції Сичуань, а потім поїхала велосипедом до Тибету, щоб насолодитися спокійним життям і попрацювати там. Луо назвав свій спосіб життя "лежачим на місці" і написав про це в блозі.

Відомо, що керівній комуністичній партії не до душі лежати рівно. Фактично, якраз навпаки. Хоча деякі з її поглядів, можливо, трохи змінилися за 100 років з моменту її заснування, адже тепер вона охоплює, наприклад, вільний ринок і захист інтересів споживача, наполеглива праця, прагнення і відданість як і раніше залишаються головним для справи. Можливо, навіть більше, ніж будь-коли.

Проблема в тому, що населення Китаю старіє. Обсяг виробництва на душу населення збільшився вдвічі за останні 10 років, але кількість людей працездатного віку скоротилася на 5% за той же період. Країні потрібні кваліфіковані робочі в технічних та інших галузях, щоб підтримувати зростання і продовжувати йти шляхом до світового панування.

Поки не ясно наскільки новий рух "лежати рівно" охопив Китай, адже немає статистичних даних, що підтверджують його популярність.

У відомому діловому журналі "Caixin" письменник Ляо Цзенху описав прагнення до "спокійного розміреного життя" як "рух опору" проти "повторюваного жаху" щоденної роботи під безперервним тиском протягом нескінченних робочих годин. "У сучасному суспільстві кожен наш крок контролюється, і кожна дія піддається критиці. Чи є що-небудь більш бунтарське, ніж просто "лежати спокійно"?"

Ймовірно, йдучи за логікою нового руху, Ляо Цзенху є вже колишнім письменником. Тим часом Бяо Сян, професор соціальної антропології Оксфордського університету, заявив "New York Times": "Люди розуміють, що поліпшення матеріального становища більше не є найважливішим джерелом сенсу життя".

Газета "Southern Daily", яку видає правляча партія, писала в редакційній статті: "Боротьба – це і є свого роду щастя. Вирішити "лягти спокійно" перед обличчям тиску не тільки несправедливо, але і ганебно".

А що ж про це говорять люди? У нас була б можливість дізнатися про це, прочитавши їх думки, наприклад, в Інтернеті, але на популярному інтернет-форумі "Douban" адміністрація видалила групу шанувальників руху, що включала понад 9 тис учасників.

Передбачуваний засновник руху Луо Хуачжун якось сказав: "Мені було спокійно. Я не відчував, що робив щось не так". Це і є головним критерієм правильності вибору для себе принципів цього руху, які, що природно, суперечать словам офіційного лідера Китаю, Сі Цзіньпіна, який сказав: "Важка робота - шлях до щастя". Мабуть, щастя у кожного своє.