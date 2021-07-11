Китай за допомогою розпізнавання облич стежить за неповнолітніми геймерами: навіщо це потрібно і як працює?

У Китаї держава регулює час, який неповнолітні проводять за комп'ютерними іграми. Поєднання нормативних актів і новітніх технологій дає свої результати.

Стаття на сайті Бі-Бі-Сі розповідає, що робить влада Китаю для обмеження проблеми. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Китайський гігант ігрової індустрії "Tencent" впроваджує розпізнавання облич, щоб діти не проводили час за іграми з 22:00 до 08:00.

Компанія заявляє, що технологія "опівнічного патрулювання" спрямована проти "хитрощів", які використовують для обходу урядової комендантської години, введеної в 2019 році для обмеження часу, який молоді геймери витрачають на комп'ютерні ігри.

Заборона вимагає, щоб гравці реєструвалися з використанням своїх офіційних документів, пов'язаних з національною базою даних.

Але, як повідомляється, діти часто замість своїх документів використовують документи дорослих.

І тепер будь-кому, хто грає протягом певного часу, потрібно сканування обличчя, щоб довести, що він дорослий.

Компанія "Tencent" почала тестування системи в 2018 році, а тепер вже випробувана технологія буде задіяна в більш ніж 60 іграх, випущених найбільшою ігровою компанією в світі.

Цей гігант комп'ютерних ігор оголосив про розширення служби обміну повідомленнями QQ в Китаї, назвавши її "опівнічним круїзом", а китайський новинний сайт "Sixth Tone" переклав його як "північне патрулювання".

Багато з кращих ігор компанії "Tencent", такі як "Honor of Kings" і "Game for Peace", призначені для телефонів - мобільні ігри набагато популярніші в Китаї, ніж на Заході.

Розпізнавання обличь простіше реалізувати за допомогою камери телефону, ніж на комп'ютері або ігровій консолі.

Вже пропонується перевірка віку користувачів за допомогою камери при онлайн-покупках товарів для дорослих.

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала ігрову залежність.

А ще за рік Національна служба охорони здоров'я затвердила плани лікування цього рідкісного захворювання, яке торкнулося певної частини геймерів.

Але в Китаї вважається, що відеоігри погано впливають на молодь і викликають короткозорість у дітей.

Далі, намагаючись вирішити проблему гральної залежності, Китай вирішив, що всі нові ігри повинні бути схвалені регулюючим органом, який у 2018 році "заморозив" випуски ігор та з тих пір, схоже, обмежив їх кількість.