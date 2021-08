У Токіо чоловік з ножем накинувся на пасажирів поїзда, а потім здався поліції (відео)

У столиці Японії Токіо невідомий чоловік з ножем накинувся на пасажирів приміського поїзда, а потім здався поліції.

Деталями історії поділився AP.

Відзначається, що чоловік поранив десятьох осіб, а потім втік з місця події.

Місцеві лікарі повідомили, що один з потерпілих знаходиться у важкому стані, ще одному надали першу допомогу на місці, після чого він відмовився від госпіталізації.

Пізніше стало відомо, що нападник зайшов в один з магазинів неподалік і попросив продавщицю викликати поліцію, оскільки він "втомився тікати".

Поліцейські допитали зловмисника, проте ніяких коментарів пресі поки не надали.

#BREAKING #JAPAN #TOKYO

TOKYO: KNIFE ATTACK ON COMMUTER TRAIN!

At least 10 passengers were stabbed in knife attack on a commuter train in #Tokyo.

Suspect detained after escape. #BreakingNews #Video #KnifeAttack pic.twitter.com/K4hgHTF4Oy

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) August 6, 2021