У Токіо чоловік з ножем накинувся на пасажирів поїзда, а потім здався поліції (відео)

У столиці Японії Токіо невідомий чоловік з ножем накинувся на пасажирів приміського поїзда, а потім здався поліції.
Деталями історії поділився AP.
Відзначається, що чоловік поранив десятьох осіб, а потім втік з місця події.
Місцеві лікарі повідомили, що один з потерпілих знаходиться у важкому стані, ще одному надали першу допомогу на місці, після чого він відмовився від госпіталізації.
Пізніше стало відомо, що нападник зайшов в один з магазинів неподалік і попросив продавщицю викликати поліцію, оскільки він "втомився тікати".
Поліцейські допитали зловмисника, проте ніяких коментарів пресі поки не надали.
TOKYO: KNIFE ATTACK ON COMMUTER TRAIN!
At least 10 passengers were stabbed in knife attack on a commuter train in #Tokyo.
Suspect detained after escape. #BreakingNews #Video #KnifeAttack pic.twitter.com/K4hgHTF4Oy
— loveworld (@LoveWorld_Peopl) August 6, 2021
At least 10 injured in stabbing attack on #Tokyo train
FULL STORY: https://t.co/aoBcTMcCJ4#Japan pic.twitter.com/WMGYWUmzji
— Ruptly (@Ruptly) August 6, 2021
Як повідомлялося раніше, в Афганістані бойовики напали на будинок міністра оборони, внаслідок чого загинули 4 людини.