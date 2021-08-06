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П'ятниця, 06.08.2021
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У Токіо чоловік з ножем накинувся на пасажирів поїзда, а потім здався поліції (відео)

У Токіо чоловік з ножем накинувся на пасажирів поїзда, а потім здався поліції (відео)
Оновлено 22:42 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

У столиці Японії Токіо невідомий чоловік з ножем накинувся на пасажирів приміського поїзда, а потім здався поліції.

Деталями історії поділився AP.

Відзначається, що чоловік поранив десятьох осіб, а потім втік з місця події.

Місцеві лікарі повідомили, що один з потерпілих знаходиться у важкому стані, ще одному надали першу допомогу на місці, після чого він відмовився від госпіталізації.

Пізніше стало відомо, що нападник зайшов в один з магазинів неподалік і попросив продавщицю викликати поліцію, оскільки він "втомився тікати".

Поліцейські допитали зловмисника, проте ніяких коментарів пресі поки не надали.

Як повідомлялося раніше, в Афганістані бойовики напали на будинок міністра оборони, внаслідок чого загинули 4 людини.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 30

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Токио, Напад, Японія.
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