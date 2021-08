Китай накрила вбивча повінь: десятки людей загинули, тисячі - евакуйовані (фото, відео)

У провінції Хубей в Китаї шість тисяч людей евакуювали через масштабну повінь. Повідомляється мінімум про 21 загиблого.

Про це пише Reuters.

У зоні стихійного лиха опинилися п'ять міст провінції, серед них Суйчжой на півночі регіону. Саме там зафіксували смертельні випадки. Від підйому рівня води там постраждали понад 2,7 тисячі будинків і магазинів, відключили електрику, були проблеми з транспортом і зв'язком.

Several cities in Hubei Province are flooded with water up to the second floor. One city had the heaviest rainfall in the city's recorded history today.

Many people are trapped. Thousands are without power or running water.

August 12, 2021

Suizhou and Jingmen, Hubei Province pic.twitter.com/ZFy7ABl3W3

