Китай накрила вбивча повінь: десятки людей загинули, тисячі - евакуйовані (фото, відео)

У провінції Хубей в Китаї шість тисяч людей евакуювали через масштабну повінь. Повідомляється мінімум про 21 загиблого.

Про це пише Reuters.

У зоні стихійного лиха опинилися п'ять міст провінції, серед них Суйчжой на півночі регіону. Саме там зафіксували смертельні випадки. Від підйому рівня води там постраждали понад 2,7 тисячі будинків і магазинів, відключили електрику, були проблеми з транспортом і зв'язком.

Several cities in Hubei Province are flooded with water up to the second floor. One city had the heaviest rainfall in the city's recorded history today. Many people are trapped. Thousands are without power or running water. August 12, 2021

Suizhou and Jingmen, Hubei Province pic.twitter.com/ZFy7ABl3W3 — Things China Doesn't Want You To Know (@TruthAbtChina) August 13, 2021

Також постраждали міста Ічен, Саньян і Сяоган. У провінції знаходиться 774 водойми, всі вони повідомили про підвищення рівня води до критичного.

21 people have been killed and 4 are missing after heavy rainstorms struck the town of Liulin, China's #Hubei Province. More than 8000 people are affected. It's the biggest rainfall the region has ever seen since with record. So far, rescue and evacuations are still underway. pic.twitter.com/oUs4cShidH — WatchTower (@WatchTowerGW) August 13, 2021

Стихія пошкодила не лише населені пункти, а й поля. Загальна сума збитків оцінюється в більш ніж 446 млн грн (108 млн юанів). Китайські метеорологи попереджають, що дощі триватимуть до кінця тижня.

(Фото: Reuters)

Водяна стихія вже завдала масштабну шкоду в Китаї напередодні - в липні в результаті масштабних повеней загинули 300 осіб в провінції Хенань. "Телеграф" писав, що за годину там випало стільки опадів, що люди в метро опинилися по груди у воді.