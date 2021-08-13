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Китай накрила вбивча повінь: десятки людей загинули, тисячі - евакуйовані (фото, відео)

Китай накрила вбивча повінь: десятки людей загинули, тисячі - евакуйовані (фото, відео)
Оновлено 08:01 Сьогодні Телеграф Reuters

У провінції Хубей в Китаї шість тисяч людей евакуювали через масштабну повінь. Повідомляється мінімум про 21 загиблого.

Про це пише Reuters.

У зоні стихійного лиха опинилися п'ять міст провінції, серед них Суйчжой на півночі регіону. Саме там зафіксували смертельні випадки. Від підйому рівня води там постраждали понад 2,7 тисячі будинків і магазинів, відключили електрику, були проблеми з транспортом і зв'язком.

 

Також постраждали міста Ічен, Саньян і Сяоган. У провінції знаходиться 774 водойми, всі вони повідомили про підвищення рівня води до критичного. 

 

Стихія пошкодила не лише населені пункти, а й поля. Загальна сума збитків оцінюється в більш ніж 446 млн грн (108 млн юанів). Китайські метеорологи попереджають, що дощі триватимуть до кінця тижня.

Китай наводнение

(Фото: Reuters)

Водяна стихія вже завдала масштабну шкоду в Китаї напередодні - в липні в результаті масштабних повеней загинули 300 осіб в провінції Хенань. "Телеграф" писав, що за годину там випало стільки опадів, що люди в метро опинилися по груди у воді.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 25

Все по темі:

Китай, Жертві, Дощі, Провінція Хубей, Повінь.
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