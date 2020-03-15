В Україну - після карантину: Єгипет "затримав" наших туристів

Світові новини:Українці, які відпочивали в Хургаді та Шарм-ель-Шейху, потраплять додому тільки після проведення тестів на коронавірус.

Українських туристів, які відпочивали на єгипетських курортах у Шарм-ель-Шейху і Хургаді, закрили на карантин, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України в Фейсбуці.

"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort5 * перебувають на карантині", - йдеться в повідомленні.

У Мінінфраструктури зазначили, що після закінчення карантину в разі не виявлення випадків зараження коронавірусом Covid-19 після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну.

"Ми просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів, і з представниками МЗС", - підкреслили в прес-службі відомства.