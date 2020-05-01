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Через теракт у Сирії загинули шестеро військових

Через теракт у Сирії загинули шестеро військових
07:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Шестеро сирійських військових загинули унаслідок вибуху придорожнього фугасу на сході Сирії.

“Один офіцер був серед шести військових, які загинули, коли придорожня бомба вибухнула під пасажирським автобусом, що рухався у віддаленій сільській місцевості провінції Хомс”, - про це повідомляє правозахисна організація “Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини”, пише Xinhua.

Зазначається, що вибуховий пристрій був закладений бойовиками ІДІЛ.

“Базована в Об’єднаному королівстві правозахисна організація зауважує, що в регіоні, де трапився теракт, спостерігається підвищена активність ІДІЛ”, - йдеться у матеріалі.

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За інформацією Обсерваторії, від березня минулого року в цьому регіоні було вбито 502 сирійських військовослужбовців та проурядових бійців. Водночас, за той само час було ліквідовано 179 бойовиків ІДІЛ.

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Сирия, Теракт, Смерть, ИДИЛ, Військові.
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