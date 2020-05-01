Через теракт у Сирії загинули шестеро військових

Світові новини:Шестеро сирійських військових загинули унаслідок вибуху придорожнього фугасу на сході Сирії.

“Один офіцер був серед шести військових, які загинули, коли придорожня бомба вибухнула під пасажирським автобусом, що рухався у віддаленій сільській місцевості провінції Хомс”, - про це повідомляє правозахисна організація “Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини”, пише Xinhua.

Зазначається, що вибуховий пристрій був закладений бойовиками ІДІЛ.

“Базована в Об’єднаному королівстві правозахисна організація зауважує, що в регіоні, де трапився теракт, спостерігається підвищена активність ІДІЛ”, - йдеться у матеріалі.

За інформацією Обсерваторії, від березня минулого року в цьому регіоні було вбито 502 сирійських військовослужбовців та проурядових бійців. Водночас, за той само час було ліквідовано 179 бойовиків ІДІЛ.