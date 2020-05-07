Обвинувачений у корупції прем'єр Ізраїлю Нетаньягу сформує уряд

Світові новини:Про це повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Верховний суд Ізраїлю увечері 6 травня вирішив, що чинний прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу може очолити новий уряд країни, попри те, що він є обвинуваченим у кримінальній справі про корупцію.

Рішення ухвалене одноголосно. Суд відкинув петиції, автори яких вимагали усунути Нетаньягу від формування уряду. Суд також відмовився визнати такою, що не відповідає закону, угоду між Нетаньягу і лідером опозиційного блоку “Кахоль-Лаван” Бенні Ганцем про формування нового кабінету.

Нетаньягу та його головний конкурент Бенні Ганц підписали в квітні угоду про уряд національної єдності. Відповідно до досягнутих домовленостей, два політики по черзі керуватимуть Ізраїлем після трьох виборів, на яких жоден із них не здобув вирішальної переваги.

Правий політик Нетаньягу, який працює головою уряду понад 10 років, виконуватиме функції прем’єр-міністра впродовж 18 місяців, а згодом передасть повноваження центристу Ганцу, колишньому командувачу армії.

Але кілька організацій, включно з опозиційними партіями та правозахисниками, подали клопотання про скасування угоди иа заборону Нетаньягу керувати урядом, посилаючись на кримінальну справу проти нього.

Нетаньягу в січні був обвинувачений у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Він заперечує будь-які правопорушення у всіх трьох справах і заявляє, що є жертвою політичного переслідування. Суд над Нетаньягу має розпочатися 24 травня.

Законодавство Ізраїлю передбачає, що прем’єр-міністр не зобов’язаний іти у відставку до остаточного вироку суду.

У разі засудження Нетаньягу може загрожувати до 10 років в’язниці за хабарництво та щонайбільше трирічний термін за шахрайство та зловживання довірою.