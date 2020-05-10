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У Саудівській Аравії на COVID-19 заразилися понад 39 тисяч осіб

У Саудівській Аравії на COVID-19 заразилися понад 39 тисяч осіб
18:31 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Світові новини:У Саудівській Аравії коронавірусом заразилися понад 39 тисяч осіб, з них 1912 за минулу добу, що є новим антирекордом.

У Саудівській Аравії коронавірусом заразилися понад 39 тисяч осіб, з них 1912 за минулу добу, що є новим антирекордом. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни, передає УНН з посиланням на Al Arabiya.

"За даними міністерства охорони здоров'я, в Саудівській Аравії зареєстровано 1 912 нових випадків захворювання коронавірусом, що стало найвищою щоденною кількістю хворих, збільшивши загальну кількість в Королівстві до 39 048", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що з нових випадків 35% - жителі Саудівської Аравії, а 65% - представники різних національностей.

Також повідомляється, що незважаючи на те, що кількість хворих в Королівстві значно зростає, зберігається відносно низький рівень смертності і високі показники одужання.

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"Міністерство охорони здоров'я зареєструвало дев'ять нових випадків смерті, збільшивши загальне число до 246, що складає менше 0,7% від загальної кількості випадків. Тим часом, майже 30%, 11 457 людей, вже одужали", - повідомляють у виданні.

Відзначимо, що минулого тижня в Королівстві заявили, що протокол лікування коронавірусу в Саудівській Аравії, а саме всебічне тестування та активні перевірки, допомогли їм зберегти свій відносно низький рівень смертності.

Нагадаємо, що кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищила чотири мільйони людей.

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ОАЭ, Саудівська Аравія, Коронавірус, Covid-19.
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