Ізраїль продаватиме коноплю в інші країни

Світові новини:Рішення ухвалили ще на початку 2019 року і тільки зараз затвердили остаточно.

Влада Ізраїлю дозволила продавати марихуану в інші країни. За прогнозами, ця індустрія принесе країні сотні мільйонів доларів доходу.

Міністр економіки Елі Коен підписав відповідний указ, повідомляє видання The Times of Israel.

Це рішення кабінет міністрів схвалив ще в січні 2019 року, але з тих пір воно проходило через необхідне обговорення в спеціальному комітеті міністерств фінансів та охорони здоров'я.

Чиновники виробили всю необхідну документацію. Експортерам канабісу потрібно отримати спеціальний дозвіл від ізраїльського МОЗ на те, щоб продавати його іншим країнам.

Як відомо, від 2017 року в Ізраїлі легалізовано використання продуктів цієї рослини в медичних цілях і частково декриміналізовано рекреаційне вживання.

Як повідомляв раніше УНІАН, вченим вдалося виявити суміш бур'янів, вміст канабіноїдів у яких може в 30 разів перевищувати його вміст у відомому канібісі. Уточнюється, що з'єднання були ідентифіковані та виведені з італійського сорту канабісу.