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Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим у його резиденції

Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим у його резиденції
13:48 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим в його офіційній резиденції в неділю вранці.

Тіло посла знайшли у Герцлії - на північ від Тель-Авіва.

«Його смерть настала менше ніж через тиждень після того, як державний секретар США Майк Помпео відвідав Єрусалим, відкрито критикуючи дії Китаю під час пандемії коронавірусу, а також закликав ізраїльські лідери припинити підписувати основні угоди про інфраструктуру та комунікації з китайськими компаніями», - пише видання.

Зазначається, що жодного коментаря щодо смерті посла з боку посольства Китаю в Ізраїлі чи Міністерства закордонних справ у Пекіні немає.

Посол Ду взяв став послом Китаю в Ізраїлі в лютому 2020 року, за кілька тижнів до спалаху коронавірусу по всьому світу. До цього він чотири роки обіймав посаду посла Китаю в Україні.

Нагадаємо, в Ірані від коронавірусу помер член Ради доцільності Сейєд Мохаммад Мірміхаммаді.

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Резиденция, Ду Вэй, Ізраїль, Мертвий, Посол Китаю.
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