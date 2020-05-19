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ЄС закликала Ізраїль відмовитися від анексії територій Палестини

ЄС закликала Ізраїль відмовитися від анексії територій Палестини
09:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Влада Ізраїлю має відмовитися від дій, які можуть призвести до анексії палестинських територій.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля у зв'язку з формуванням ізраїльського уряду.

"Ми рішуче закликаємо Ізраїль утримуватися від будь-якого одностороннього рішення, яке призвело б до анексії окупованої палестинської території, що суперечило б міжнародному праву", − підкреслюється в документі.

В ЄС зазначили, що не погодяться зі зміною меж у разі відсутності обопільною домовленістю між ізраїльтянами та палестинцями.

Нагадаємо: кабінет міністрів Ізраїлю був сформований на основі коаліційної угоди між партією Лікуд Нетаньяху і партією Кахоль-Лаван колишнього начальника Генштабу ізраїльської армії Бені Ганц. Згідно з документом, прем'єрами по черзі за 18 місяців будуть Нетаньяху і Ганц.

Представляючи в Кнесеті створений за підсумками виборів уряд Нетаньяху заявив, що прийшов час анексувати частину палестинських територій на Західному березі річки Йордан на користь єврейських поселень.

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Палестина, ЄС, анексия, Ізраїль.
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