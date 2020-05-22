Євросоюз засудив погрози лідера Ірану на адресу Ізраїлю

Світові новини:Європейський Союз вважає неприйнятними погрози лідера Ірану на адресу Ізраїлю та підтверджує зобов’язання щодо підтримки безпеки Ізраїлю.

Про це йдеться у декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

"Європейський Союз засуджує погрозливі коментарі, що зробив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який поставив під сумнів легітимність Ізраїлю. Такі заяви є абсолютно неприйнятними та викликають глибоке занепокоєння. Вони також є несумісними із завданнями щодо забезпечення стабільності та миру на Близькому Сході, які просуває ЄС. Європейський Союз підтверджує власні фундаментальні зобов’язання щодо підтримки безпеки Ізраїлю", - йдеться у документі.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, у середу на інтернет-ресурсі верховного лідера Ірану з’явився пост, у якому йшлося про "остаточне вирішення" проблем Палестини шляхом "спротиву до кінця" та руйнації Держави Ізраїль.