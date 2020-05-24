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В Ізраїлі розпочали судовий процес проти Нетаньягу

В Ізраїлі розпочали судовий процес проти Нетаньягу
10:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постане перед судом.

Його звинувачують у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу постане перед судом за звинуваченням у корупції, ставши першим чинним прем'єром в історії країни, якого судитимуть", - пишуть у виданні.

Так, Нетаньягу був звинувачений у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою - звинуваченнях, які він рішуче заперечує. Він також відхилив заклики піти у відставку.

Відзначимо, що це відбувається через тиждень після того, як він був приведений до присяги на посаді глави уряду національної єдності.

Очікується, що Нетаньягу візьме участь у першому засіданні суду, яке проводиться в окружному суді Єрусалиму.

Повідомляється, що йому пред'явили звинувачення у трьох справах, відомих як "1000", "2000" і "4000":

 Справа 1000 - шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків - головним чином сигар і пляшок шампанського - від впливових бізнесменів в обмін на послуги; Справа 2000 - шахрайство і зловживання довірою: Нетаньягу звинувачується у допомозі поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення; Справа 4000 - хабарництво, шахрайство і зловживання довірою: будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, Нетаньягу звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Саула Єлович, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входять в групу Bezeq.

Нетаньягу назвав звинувачення проти нього "полюванням на відьом" політичними опонентами, і пообіцяв довести чистоту свого імені.

Додамо, що згідно з ізраїльським законодавством, прем'єр-міністр, кого обвинувачено у вчиненні злочину, не зобов'язаний йти у відставку.

Нагадаємо, Нетаньягу у січні був звинувачений у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. Він заперечує будь-які правопорушення у всіх трьох справах і заявляє, що є жертвою політичного переслідування.

У разі засудження Нетаньягу може загрожувати до 10 років в'язниці за хабарництво і максимум трирічний термін за шахрайство і зловживання довірою.

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Биньямин Нетаньяху, Кримінальна справа, Слідство, Прем'єр-міністр Ізраїлю.
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