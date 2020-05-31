Скачать
Неділя, 31.05.2020
В Україні за добу підтвердились 468 випадків COVID-19
В Україні за добу підтвердились 468 випадків COVID-19
ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
"Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"
"Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"
Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС
Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС

В Єрусалимі відкрили Храмову гору після двох місяців карантину

В Єрусалимі відкрили Храмову гору після двох місяців карантину
09:01 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Храмова гора в Єрусалимі, на якій розташовуються знамениті мечеті Аль-Акса і Купол скелі, відкрилася після двох місяців припинення доступу. 

Перші віруючі мусульмани були впущені на її територію в ніч на неділю, 31 травня.

Нагадаємо, Саудівська Аравія оголосила про поступове відкриття мечетей, закритих через пандемію.

Вони відкриються в неділю, за винятком святині в Мецці, за словами міністра у справах ісламу.

Мечеть Пророка в Медині також відкриє двері для правовірних. При цьому її наповнюваність не повинна перевищувати 40%, а з внутрішнього двору будуть прибрані всі молитовні килимки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Єрусалим, Туристи, Відкрили, Храмова гора.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"
02 У МОЗ пояснили, чому в Україні багато медиків захворіли коронавірусом
03 ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
04 У Парижі затримали понад 90 демонстрантів за порушення карантину
05 В Єрусалимі відкрили Храмову гору після двох місяців карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сьогодні відзначають Всесвітній день без тютюну
Сьогодні відзначають Всесвітній день без тютюну
Через пандемію COVID-19 кількість бідних дітей в світі зросте на 15%
Через пандемію COVID-19 кількість бідних дітей в світі зросте на 15%
Трамп хоче перенести саміт G7 на осінь та запросити на нього Росію
Трамп хоче перенести саміт G7 на осінь та запросити на нього Росію
Google переніс презентацію Android 11 через протести в США
Google переніс презентацію Android 11 через протести в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся