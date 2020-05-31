В Єрусалимі відкрили Храмову гору після двох місяців карантину

Світові новини:Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Храмова гора в Єрусалимі, на якій розташовуються знамениті мечеті Аль-Акса і Купол скелі, відкрилася після двох місяців припинення доступу.

Перші віруючі мусульмани були впущені на її територію в ніч на неділю, 31 травня.

Нагадаємо, Саудівська Аравія оголосила про поступове відкриття мечетей, закритих через пандемію.

Вони відкриються в неділю, за винятком святині в Мецці, за словами міністра у справах ісламу.

Мечеть Пророка в Медині також відкриє двері для правовірних. При цьому її наповнюваність не повинна перевищувати 40%, а з внутрішнього двору будуть прибрані всі молитовні килимки.