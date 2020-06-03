Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)

Світові новини:Ізраїльський концерн Israel Aerospace Industries провів успішні випробувальні стрільби в акваторії Середземного моря надточної балістичної ракети малої дальності комплексу LORA (Lоng-Range Artillery Missile).

Про це повідомляється на сайті ІАІ.

«IAI успішно завершив бойові випробувальні стрільби за допомогою системи LORA. Випробування проводилось у відкритому морі, щоб продемонструвати можливості LORA замовнику ІАІ», - йдеться у повідомленні.

Пуск двох ракет був виконаний з цивільного корабля.

Комплексне випробування включало два сценарії для тестування та демонстрації розширених можливостей LORA. Перший сценарій передбачав запуск на відстань до 90 км, а другий - на 400 км.

Зазначається, що в ході обох випробувань ракети «вразили ціль з високою точністю».

Lоng-Range Artillery Missile - оперативно-тактичний ракетний комплекс, який стоїть на озброєнні ізраїльських Збройних сил з початку «нульових» років. Останнім часом система пройшла модернізацію.

LORA може використовуватися як в наземному, так і в морському варіанті базування для поразки об'єктів інфраструктури (вузли зв'язку, електростанції тощо) і батарей ППО в глибині території противника.