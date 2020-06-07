В Ізраїлі відбулась масова акція проти планів по анексії Західного берега

Світові новини:Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

У Тель-Авіві увечері в суботу, 6 червня, тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти планів уряду Біньяміна Нетаньяху по анексії територій на Західному березі річки Йордан. До протестів закликали ліві організації і партії Ізраїлю.

Багато учасників акції розмахували ізраїльськими і палестинськими прапорами і тримали в руках плакати з гаслами, спрямованими проти анексії Західного берега.

Анексувати мають важливе стратегічне значення території на Західному березі річки Йордан уряд Ізраїлю прагне відповідно до плану з мирного врегулювання на Близькому Сході, розробленим президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, в знак неприйняття цього плану палестинська сторона розірвала всі угоди з Ізраїлем і США. Дії Ізраїлю в зв'язку з цим вважаються суперечливими і на міжнародній арені. Так, Євросоюз виступає проти односторонніх рішень в цьому конфлікті.