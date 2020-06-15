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Порушив карантин: Ізраїль депортував сина американської мільярдерки

Порушив карантин: Ізраїль депортував сина американської мільярдерки
05:46 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Влада Ізраїлю вирішили депортувати сина американської мільярдерки Шарі Редстоун.

Ізраїльська влада депортувала з країни сина американської мільярдерки та медіамагнатки Шарі Редстоун за порушення правил карантину. Управління народонаселення та міграції країни у неділю, 14 червня, заявило, що Брендону Корффу було надано винятковий дозвіл на в'їзд до країни для відвідин брата, який проходить службу в ізраїльській армії, пише DW.

Однак Корфф, кажуть в управлінні, одразу порушив правила ізоляції та зустрівся із дівчиною, в квартирі якої залишився ночувати. Корффу наказали негайно залишити Ізраїль.

У заяві держоргану не розкривається ім’я дівчини. Однак відомо, що Брендон Корфф зустрічається з ізраїльською моделлю Яель Шелбіа, яка також проходить службу в армії. Яель брала участь у рекламних кампаніях ізраїльського бренду одягу Renuar та косметичної лінії Кім Кардаш’ян KKW Beauty, зазначає агентство новин AP.

У березні Ізраїль заборонив в’їзд негромадянам. Влада вимагає, щоб усі особи, які в’їжджають в країну, залишалися в карантині протягом двох тижнів.

Шарі Редстоун є донькою 96-річного мільярдера Самнера Редстоуна. Він володіє медіакогломератом Viacom, до складу якого входять MTV Networks, Paramount Pictures, DreamWorks та CBS Corporation.

 
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Все по темі:

Карантин, Ізраїль, Шари Редстоун.

Автор:

Телеграф
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