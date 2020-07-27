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Ізраїльська армія відбила атаку "Хезболли"

Ізраїльська армія відбила атаку "Хезболли"
22:38 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Кілька бійців "Хезболли" намагались перейти ізраїльській кордон, однак ізраїльські солдати застосували проти них танки та артилерію.

На ізраїльсько-ліванському кордоні в районі Хар Дов у понеділок, 27 липня, сталась перестрілка. Як повідомив представник ізраїльської армії, на територію країни намагалась проникнути група з 3-5 озброєних бойовиків угруповання "Хезболла". Однак ізраїльські солдати запобігли цьому, використавши вогнепальну зброю, танки та артилерію. Жителів району закликали не залишати свої будинки.

За повідомленнями ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Бені Ганц проводять консультації в міністерстві оборони. Командувач миротворчої місії ООН Unifil в Лівані Стефано дель Кол зв'язався з обома сторонами конфлікту та закликав їх до стриманості. Тим часом "Хезболла" заперечила свою причетність до інциденту.

За словами прем'єрміністра Ізраїлю, це був «серйозний інцидент в сфері безпеки».

Однак в Хезболлі заявили, що їх бойовики не брали участь в жодних зіткненнях.

Хезболла - воєнізована ліванська шиїтська організація і політична партія, яка виступає за створення в Лівані ісламської держави за зразком Ірану . В основі ідеології лежать ідеї лідера ісламської революції в Ірані аятоли Хомейні. Визнана терористичною організацією в Канаді, США, Ізраїлі та Єгипті, Лігою арабських держав (з березня 2016), в країнах Перської затоки, а також частково в ЄС, Австралії та Великобританії. Користується фінансовою та військовою підтримкою Ірану та Сирії.

Рух «Хезболла» було створено в 1982 році за сприяння іранського Корпусу Вартових Ісламської революції на хвилі антиамериканських і антиізраїльських настроїв для боротьби з ізраїльською військовою присутністю в Південному Лівані.

З 2011 року «Хезболла» активно задіяна в бойових діях громадянської війни в Сирії на боці уряду Башара Асада.

Рух має близько 30 тисячами бійців, третина з яких володіє великим бойовим досвідом.

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Хезболла, Ізраїльська армія.

Автор:

Телеграф
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