Лікарні в Бейруті не справляються з напливом постраждалих від вибуху

Лікарні в ліванській столиці не встигають надати допомогу всім людям, які постраждали від потужних вибухів, передає британський телеканал Sky News.

Зокрема, в лікарні Hotel Dieu повідомили, що до них на лікування поступили 500 жителів, які отримали поранення. Більше пацієнтів лікарня поки прийняти не може.

Sky News зазначає, що в деяких випадках переповненими виявляються відділення інтенсивної терапії лікарень.

Тим часом, американський телеканал MSNBC повідомляє, що органи охорони здоров'я Лівану поширили в усій країні заклик до людей за можливості здавати кров, причому абсолютно всіх груп, оскільки кількість постраждалих у результаті вибухів обчислюється "багатьма сотнями". Медики попереджають, що багато людей ще не отримали взагалі жодної медичної допомоги, тому що через обвалення конструкцій виявилися заблокованими в своїх квартирах.

За останніми даними, кількість загиблих у результаті потужних вибухів у портовій зоні Бейрута досягла 78 осіб, майже чотири тисячі осіб поранені.

Після засідання Вищої ради оборони Лівану у зв'язку з вибухом в порту ліванської столиці, влада оголосила Бейрут зоною лиха.

Засідання пройшло під головуванням президента республіки Мішеля Ауна. Глава держави до цього написав у Twitter про необхідність введення у Бейруті режиму надзвичайного стану на два тижні. Повідомляється, що сам президент оперативно прибув на місце події, адже його будинок знаходиться навпроти.

"Там панував повний хаос, люди були у паніці, вибило вітрини магазинів, скло покривало більшу частину вулиць, що знаходяться неподалік від місця вибуху", - повідомив він журналістам.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ і Посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейрута.

Вибух в порту Бейрута стався у вівторок, 4 серпня. В результаті вибуху обрушилися фасади кількох будівель, пошкодження отримали житлові будинки і офіси.

За версією влади, вибух стався під час зварювальних робіт. На одному зі складів порту перебувало 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Щоб уникнути крадіжки речовини, співробітники порту вирішили закрити невеликі отвори, через які зловмисники могли проникнути на склад. При проведенні зварювальних робіт сталася детонація.