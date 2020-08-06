Вибухи в Бейруті: збитки можуть сягнути $15 мільярдів

У Бейруті на два тижні введений режим надзвичайної ситуації. Після НП в порту місто оголошене зоною лиха. Величезний за потужністю вибух було видно з будь-якої точки Бейрута, а чути - в інших містах і навіть на Кіпрі, до якого більше 200 кілометрів. За оцінкою експертів, те, що сталося в порту столиці Лівану, по потужності одно вибуху 1800 тонн тротилу.

Марван Аббуд, губернатор Бейрута:

"Те, що відбулося було схоже на події в Японії, Хіросіму і Нагасакі. Ось, що це мені нагадало. У своєму житті я не бачив руйнувань такого масштабу. Це національна катастрофа. Ми не знаємо, як ми будемо жити далі, ми ледь можемо триматися на ногах після такого руйнівного удару. Він дуже сильний для нас, для нашого народу ".

Очевидці стверджують, що перед вибухом сталася пожежа в одному з складів в порту. Потім жителі розташованих поруч районів почули сильний хлопок, а через кілька хвилин пролунав куди більш потужний вибух. Масштаби руйнувань такі, що остаточних даних про жертви досі немає. Постраждалих - кілька тисяч, лікарні Бейрута переповнені, поранених вже просто нікуди везти.

Відомо про 48 співробітників ООН, які отримали поранення. В результаті вибуху пошкоджена майже половина адміністративних будівель в місті. Масштаби руйнувань колосальні.

Ймовірною причиною трагедії називають вибух майже 3000 тонн аміачної селітри, яка кілька років зберігалася в порту з порушеннями правил безпеки. Спецслужби Лівану ще 5 місяців тому почали розслідування з цього приводу. Судно, на якому зберігалося вибухонебезпечну речовину, господарі кинули ще кілька років тому через великий борг.

Хассан Діяб, прем'єр-міністр Лівану:

"Те, що сталося, не залишиться безкарним, винні сповна заплатять за цю катастрофу. Ця обіцянка для всіх постраждалих і поранених. Це національне зобов'язання, будуть оприлюднені всі факти щодо цього небезпечного сховища, яке існує з 2014 року, вже 6 років. Бейрут убитий, Ліван в нелюдські страждання, це велика національна катастрофа. Кадри, які ми всі спостерігаємо, кажуть про обсяг трагедії ".

Багато країн вже оголосили про готовність надати будь-яку необхідну допомогу Лівану. Всесвітня організація охорони здоров'я відправила медикаменти, а Катар і Ірак - польові госпіталі. МНС Росії відправляє в Бейрут бригади медиків.