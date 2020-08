Вибух у Лівані: через катастрофу зафіксували рекордний спалах COVID-19

Це максимальний добовий приріст кількості інфікованих з моменту початку пандемії в країні. Загальна кількість одужалих пацієнтів склала 2 042, померли за весь час пандемії 70 осіб.

У четвер Фірас Абіад, директор лікарні при Університеті імені Рафіка Харірі, зазначив, що в найближчі 10-15 днів в Лівані може зрости кількість нових випадків зараження коронавірусом зважаючи на переповненість лікарень і центрів здачі крові після вибуху в Бейруті.

Колективний імунітет до захворювання, яке викликається коронавірусів нового типу, за його словами, у Лівані ослабне в порівнянні з ситуацією, яка була до катастрофи.

Update: At least 30 people have been killed in the #Beirut explosions so far, #Lebanon's health minister says, adding that at least 3,000 others have been injured.https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/GbqDaZpcd6

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020