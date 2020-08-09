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В антиурядових протестах у Бейруті постраждало 700 осіб (Відео)

В антиурядових протестах у Бейруті постраждало 700 осіб (Відео)
12:57 Нд, 9 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter

Зазначається, що поранення отримали 728 людей. Крім того, під час протестів загинув співробітник правоохоронних органів.

 

Наразі військовим вдалося взяти під контроль центр міста. Звільнено всі урядові будівлі, які були захоплені демонстрантами.

8 серпня близько п'яти тисяч осіб вийшли на антиурядові протести у столиці Лівану Бейруті.

Протестувальники висловлювали своє обурення тим, як уряд діяв після потужного вибуху в порту Бейрута, внаслідок чого було зруйновано сам порт, а також значну частину міста.

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Все по темі:

Ливан, Бейрут, Вибух, Антиурядові протести.

Автор:

Телеграф
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