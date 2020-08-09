В антиурядових протестах у Бейруті постраждало 700 осіб (Відео)

Зазначається, що поранення отримали 728 людей. Крім того, під час протестів загинув співробітник правоохоронних органів.

Large number of protesters have gathered in Beirut.. Clashes between protesters and security forces have erupted in the wake of Tuesday's huge explosion.. pic.twitter.com/Z2ju3Lm56S — TheSpeaker2018 (@TheSpeaker2018) August 8, 2020

Наразі військовим вдалося взяти під контроль центр міста. Звільнено всі урядові будівлі, які були захоплені демонстрантами.

8 серпня близько п'яти тисяч осіб вийшли на антиурядові протести у столиці Лівану Бейруті.

Протестувальники висловлювали своє обурення тим, як уряд діяв після потужного вибуху в порту Бейрута, внаслідок чого було зруйновано сам порт, а також значну частину міста.