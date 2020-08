В антиурядових протестах у Бейруті постраждало 700 осіб (Відео)

Зазначається, що поранення отримали 728 людей. Крім того, під час протестів загинув співробітник правоохоронних органів.

Large number of protesters have gathered in Beirut.. Clashes between protesters and security forces have erupted in the wake of Tuesday's huge explosion..

pic.twitter.com/Z2ju3Lm56S

— TheSpeaker2018 (@TheSpeaker2018) August 8, 2020