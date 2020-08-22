В ЛАД назвали умову для повної нормалізації відносин між арабським світом та Ізраїлем

Генеральний секретар Альянсу Ахмед Абул-Гейт пояснив, що миру можна досягти за допомогою принципу "земля в обмін на мир" та створення повністю суверенної і незалежної палестинської держави уздовж кордонів 1967 року з столицею в Східному Єрусалимі.
Зауваження Абуль-Гейта прозвучали через кілька днів після того, як Об'єднані Арабські Емірати досягли за посередництва США мирної угоди з Ізраїлем, яке включає "повну нормалізацію відносин". Незважаючи на те, що деякі арабські держави вітали угоду, палестинська сторона назвала її "ударом в спину".
Глава ЛАД сказав, що справа Палестини є предметом консенсусу серед всіх арабських держав, і припинення ізраїльської окупації палестинських територій є центральною метою всіх арабських країн "без винятку".
"Істинний, міцний, справедливий і всеосяжний світ з усіма його елементами залишається стратегічним варіантом для арабських країн", - додав Абул-Гейт.
Він також заявив про "повне і одностайне неприйняття арабами" плану Ізраїлю анексувати частини окупованих палестинських територій на Західному березі.