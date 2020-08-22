В ЛАД назвали умову для повної нормалізації відносин між арабським світом та Ізраїлем

Глава Ліги арабських держав (ЛАД) заявив в суботу, що період всеосяжних і нормальних арабо-ізраїльських мирних відносин може бути досягнуто тільки тоді, коли палестинський народ знайде свободу і незалежність, йдеться в заяві.

Генеральний секретар Альянсу Ахмед Абул-Гейт пояснив, що миру можна досягти за допомогою принципу "земля в обмін на мир" та створення повністю суверенної і незалежної палестинської держави уздовж кордонів 1967 року з столицею в Східному Єрусалимі.

Зауваження Абуль-Гейта прозвучали через кілька днів після того, як Об'єднані Арабські Емірати досягли за посередництва США мирної угоди з Ізраїлем, яке включає "повну нормалізацію відносин". Незважаючи на те, що деякі арабські держави вітали угоду, палестинська сторона назвала її "ударом в спину".

Глава ЛАД сказав, що справа Палестини є предметом консенсусу серед всіх арабських держав, і припинення ізраїльської окупації палестинських територій є центральною метою всіх арабських країн "без винятку".

"Істинний, міцний, справедливий і всеосяжний світ з усіма його елементами залишається стратегічним варіантом для арабських країн", - додав Абул-Гейт.

Він також заявив про "повне і одностайне неприйняття арабами" плану Ізраїлю анексувати частини окупованих палестинських територій на Західному березі.