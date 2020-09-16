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ОАЕ, Бахрейн і Ізраїль підписали угоду про нормалізацію відносин

ОАЕ, Бахрейн і Ізраїль підписали угоду про нормалізацію відносин
Оновлено 11:09 Сьогодні Телеграф Aljazeera
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Бахрейн підписали угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем на тлі зростаючої напруги у відносинах з Іраном.

Президент США Дональд Трамп у вівторок провів церемонію в Білому домі, під час якого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав угоди про нормалізацію відносин з міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заєд Аль Нагаяном і міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом Аль Зайані.

Підписані угоди роблять ОАЕ і Бахрейн третьої та четвертої арабськими країнами, предпринявшими кроки для нормалізації відносин з Ізраїлем. Подібні мирні договори були підписані з Єгиптом в 1979 році і Йорданією в 1994 році.

"Народи Близького Сходу більше не дозволять розпалювати ненависть до Ізраїлю і виправдовувати радикалізм або екстремізм. І вони більше не дозволять заперечувати велику долю свого регіону", - сказав Трамп на церемонії в Білому домі.

"Ця угода в кінцевому підсумку розшириться і включить в себе інші арабські держави. І в кінцевому підсумку воно може покласти край арабо-ізраїльського конфлікту раз і назавжди", - сказав Нетаньяху.

Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить поширення свого суверенітету на єврейські поселення на Західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Втім угода викликала неоднозначну реакцію світової спільноти.

У суботу палестинці в Газі спалили фотографії лідерів Ізраїлю, США, Бахрейну та Об'єднаних Арабських Еміратів в знак протесту проти дій двох країн Перської затоки по нормалізації відносин з Ізраїлем.

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Все по темі:

ОАЭ, США, Бахрейн, Ізраїль.

Автор:

Телеграф
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