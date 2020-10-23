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Азербайджан продовжує наступ в Нагірному Карабаху: яка ситуація на ранок 23 жовтня

Азербайджан продовжує наступ в Нагірному Карабаху: яка ситуація на ранок 23 жовтня
Оновлено 23:51 Пт, 23 Жовтень 2020 Телеграф TASS/Zuma

У ніч на 23 жовтня міста в Нагірному Карабаже знову були обстріляні азербайджанськими військами. Обійшлося без жертв серед мирного населення.

Азербайджанська сторона випустила ракети по містах Аскеран і Мартакерту. Про це повідомляє сайт "Кавказький вузол" з посиланням на співробітника Служби з надзвичайних ситуацій Нагірного Карабаху. Ближче до півночі були відновлені обстріли Мартуні, який був в зоні вогню і напередодні вдень. У містах сильні руйнування, але загиблих серед жителів немає.

У свою чергу військовий-політичний оглядач Олександр Коноваленко в своєму пості на Facebook, що на ранок за даними вірменської сторони ведуться запеклі бої в напрямку Аскеран і Ходжавенд.

"Зазначу, що Аскеран приблизно в 15 км від Ханкенді, а Ходжавенд приблизно в 40 км. Я так розумію, що до кінця першого місяця операції азербайджанські війська впритул вийдуть до Ханкенді", - прогнозує ситуацію Коноваленко.

У Міноборони Азербайджану вже заявили, що не обстрілюють цивільне населення та інфраструктуру. А також звинуватили Вірменію в тому, що з ранку сили Єревана відкривали вогонь на території Тертерського, Агдамського і Агджабедінского районів.

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Азербайджан, Армения, Ракети, Нагірний Карабах, Крабах.

Автор:

Телеграф
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