Після землетрусу турецький Ізмір накрив потоп (відео)

Після землетрусу, що стався в Егейському морі, прибережні селища були затоплені.
Про це повідомляють турецькі ЗМІ і соціальні мережі.
На відео видно, що морська вода заповнила вулиці Ізміра - міста на узбережжі Егейського моря. Водні потоки зносять все на своєму шляху.
Така ж картина в невеликому містечку Сефіріхісар.
Seferihisar'da son durum... #deprempic.twitter.com/YMpAsjMP0j— Son Dakika TV (@sondakikativi) October 30, 2020
У затоплених селищах піднялася короткочасна паніка, але море швидко відступило, сильно затоплені тільки прибережні райони. Обрушилося 20 будинків.