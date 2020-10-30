Після землетрусу турецький Ізмір накрив потоп (відео)

Після землетрусу, що стався в Егейському морі, прибережні селища були затоплені.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ і соціальні мережі.

На відео видно, що морська вода заповнила вулиці Ізміра - міста на узбережжі Егейського моря. Водні потоки зносять все на своєму шляху.

Така ж картина в невеликому містечку Сефіріхісар.

У затоплених селищах піднялася короткочасна паніка, але море швидко відступило, сильно затоплені тільки прибережні райони. Обрушилося 20 будинків.