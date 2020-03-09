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У Судані підірвали авто з кортежу прем’єр-міністра Хамдока

У Судані підірвали авто з кортежу прем’єр-міністра Хамдока
13:02 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Абдалли Хамдока після вибуху його доправили в безпечне місце.

У столиці Судану місті Хартум вибухнув автомобіль із кортежу прем’єр-міністра Абдалли Хамдока, сам глава уряду не постраждав.

Про це повідомляє AP. 

"У понеділок на прем’єр-міністра Судану Абдаллу Хамдока скоєно замах - у столиці вибухнув автомобіль із його кортежу", - йдеться в повідомленні. 

Сім'я Хамдока повідомила, що після вибуху його доправили в безпечне місце. 

В результаті вибуху в житловому будинку в Страсбурзі загинула одна людина

На цей час ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Як повідомлялося, 12 квітня минулого року у Судані внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Омара аль-Башира. Пізніше керівна Військова рада та альянс "За свободу та зміни" - коаліція в складі опозиції та протестних груп - досягли згоди щодо формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Сторони урочисто підписали конституційну декларацію 17 серпня.

Військові генерали залишаються фактичними правителями країни і не виявляють особливої готовності передавати владу адміністрації, очолюваної цивільними.

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Судан, Автомобиль, Хартум, Вибух, Абдалла Хамдук.
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